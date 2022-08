"Bridgerton" geht weiter: Erste Bilder vom Set aufgetaucht!

Bridgerton geht in eine neue Runde! Erst im Frühjahr war die zweite Staffel der Erfolgsshow eingeschlagen wie eine Bombe. Die Geschichte über Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, 34) und seine heiße Liebe zu Kate Sharma (Simone Ashley) begeisterte ein Millionenpublikum. Schon damals war klar: Es wird eine weitere Season geben, in der Anthonys Bruder Colin (Luke Newton) im Fokus stehen soll. Die Dreharbeiten sind in vollem Gange – und jetzt gibt es erste Bilder vom Set!

Daily Mail liegen erste Aufnahmen des Drehs im Süden von London vor. Darauf erkennt man mehrere Darsteller der Bridgerton-Familie, unter anderem Luke, Jonathan und auch Hannah Dodd, die erstmals als Francesca auftritt. Aber auch Simone ist in ihrer Rolle als Kate zu sehen – ebenso Ruth Gemmell als Oberhaupt der Familie. Die Schauspieler stecken allesamt in ihren eleganten Kostümen – und heizen die Vorfreude der Fans auf die neue Staffel damit mächtig an!

In der dritten "Bridgerton"-Staffel wird nicht nur Colins Liebesleben im Vordergrund stehen, sondern auch das seiner Verehrerin Penelope Featherington (Nicola Coughlan, 35). Während diese in den vergangenen Staffeln vergeblich nach einem Ehemann Ausschau hielt, umgarnen sie in der Fortsetzung offenbar gleich drei heiße Männer – das enthüllte Netflix kürzlich.

Getty Images "Bridgerton"-Star Luke Newton im Juli 2021

LIAM DANIEL/NETFLIX Die Familie Bridgerton in "Bridgerton"

Netflix/Liam Daniel Nicola Coughlan als Penelope Featherington in "Bridgerton"

