Endometriose: Schwanger werden war für GNTM-Fata schwierig!

Fata Hasanović (28) hat ihren Traum nicht aufgegeben. Vor wenigen Tagen verkündete die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin überglücklich, dass sie und ihr Partner ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Für die Influencerin ist ihre Schwangerschaft etwas ganz Besonderes. 2018 hatte die TV-Bekanntheit verraten, dass bei ihr Endometriose diagnostiziert wurde. Wie schwierig es für Fata war, trotz der Erkrankung schwanger zu werden, verrät sie jetzt.

Im Interview mit RTL spricht die 28-Jährige offen über den schweren Weg, der hinter ihr und ihrem Verlobten Izi liegt. Die werdende Mama sei zu allem bereit gewesen, als sie festgestellt hatte, dass sie einfach nicht schwanger wird. Doch als es auch trotz der zahlreichen Arztbesuche nicht geklappt hatte, habe sie beschlossen, sich und ihrem Körper eine Pause zu geben. Der positive Schwangerschaftstest Ende 2022 habe sie dann sehr überrascht. "Weil du denkst ja schon so im Kopf: 'Ach nächstes Jahr geh ich in die Klinik, dann probieren wir es da nochmal.' Der Weg schien mir noch so weit", gesteht Fata.

Ihr ungeborenes Kind sei für sie und auch ihren Liebsten daher etwas ganz Besonderes. "Wenn man sich so etwas so sehr wünscht und irgendwie auch der Weg da hin nicht der einfachste war, dann denkt man sich so: 'Oh Gott, das ist einfach so ein Wunder'", betont der Social-Media-Star mit Tränen in den Augen. Daher würden sie und Izi sich darauf freuen, ihrem Kind "Liebe zu verschenken".

Fata Hasanović mit ihrem Partner Izi

Fata Hasanović, Influencerin

Fata Hasanović und ihr Partner Izi, 2022

