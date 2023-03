"Fünf Monate alkoholfrei": Bella Hadid nicht mehr abhängig

Bella Hadid (26) kann stolz auf sich sein. Das Model startete bereits in jungen Jahren durch: Die Schwester von Gigi Hadid (27) feierte mit 16 Jahren ihr Laufsteg-Debüt. Seitdem ist die Beauty nicht mehr aus der Modewelt wegzudenken und zieht einen Job nach dem anderen an Land. Doch der Erfolg hat wohl auch Schattenseiten: Bella war offenbar alkoholabhängig und musste sich erst den Weg zur Nüchternheit erkämpfen – das hat sie nun auch geschafft!

Auf TikTok zeigt ein kurzer Clip, wie das Model mit einer Freundin Zeit in einem Casino in Las Vegas verbringt. Dabei strahlt die 26-Jährige und wirkt total glücklich – und das auch aus einem guten Grund! "Fünf Monate alkoholfrei", schrieb sie stolz zu ihrem Post dazu. Auch auf Instagram teilte sie einige Bilder in einem roten, engen Kleid, denen sie ihre frohe Botschaft ebenfalls hinzufügte.

In der Vergangenheit hat Bella bereits einiges durchmachen müssen: So hatte sie in ihrer Jugend an einer Essstörung und Angstzuständen gelitten. "Als ich aufwuchs, dachte ich, es sei normal, dass ich chronische Angstzustände hatte und mich fremd von der Welt fühlte, jeden Tag weinte und nicht wusste, wer ich war", hatte sie in einem Interview mit i-D magazine verraten. Eine Therapie habe ihr allerdings geholfen, damit fertig zu werden.

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

Instagram / bellahadid Bella Hadid im Februar 2023

Getty Images Bella Hadid im Oktober 2022

