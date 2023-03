"Macht das nicht": Blac Chyna warnt vor Beauty-Eingriffen

Blac Chyna (34) will junge Frauen von operativen Beauty-Eingriffen abbringen! Für die Ex von Rob Kardashian (36) sind Brustvergrößerungen, Fettabsaugungen und andere Beauty-OPs keine Fremdwörter. Von ihrer Künstlichkeit hat die Mutter von zwei Kindern inzwischen jedoch mehr als genug – weshalb sie sich erneut unter das Messer legte, um sich ihre Filler im Gesicht entfernen zu lassen. Nun bittet Chyna auch die jüngere Generation darum, von Beauty-Behandlungen die Finger zu lassen!

Neben einem Gesundheitsupdate nach ihrem Eingriff richtet Chyna via Instagram auch einige mahnende Worte an ihre jüngere Community. Immerhin wolle die 34-Jährige ihre Follower davon abhalten, denselben Fehler wie sie zu begehen. "Ich habe es gemacht, weil es alle gemacht haben, also lasst euch das eine Lehre sein. Macht das nicht, es ist es nicht wert", fordert sie und fügt hinzu, dass sie ihrem Körper selbst "nicht einmal die Zeit gegeben" habe, sich organisch zu entwickeln.

Mit dem Ergebnis sei die Reality-TV-Bekanntheit nun aber total zufrieden. "Alles in allem sieht es bis jetzt wirklich gut aus. Mein Gesicht ist sehr viel schmaler geworden, vor allem im Bereich der Kieferpartie, sodass es nicht mehr so kantig ist [...]. Das ist mein eigentlicher Kiefer", freut sich Chyna nach ihrem Besuch beim Beauty-Doc stolz im Netz. Außerdem gesteht sie, gar nicht mehr genau zu wissen, wie oft sie sich unterm Strich überhaupt unters Messer gelegt hatte.

Instagram / blacchyna Blac Chyna während einem Besuch beim Beauty-Doc

Getty Images Blac Chyna im Juni 2022 in Los Angeles

Getty Images Blac Chyna bei den MTV Video Music Awards 2019

