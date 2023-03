"Nicht kantig": Blac Chyna zufrieden nach Filler-Auflösung

Blac Chyna (34) arbeitet weiter an einem natürlichen Äußeren. An der Ex von Robert Kardashian (36) war eigentlich kaum noch etwas echt: Die Rapperin hatte ihre Brüste vergrößern lassen, sich Fettabsaugungen und anderen Behandlungen unterzogen. Doch zuletzt war sie mit ihrer Künstlichkeit nicht mehr zufrieden und ließ ihre Oberweite und ihren Hintern wieder verkleinern und entfernte Filler aus ihrem Gesicht. Da sie bis jetzt begeistert von den Ergebnissen ist, lässt Chyna jetzt noch mehr auflösen.

Auf Instagram teilte die 34-Jährige ein Video von den Ergebnissen nach ihrem Besuch beim Beauty-Doc und erklärte, dass sie erneut auf dem Weg dort hin sei. "Alles in allem sieht es bis jetzt wirklich gut aus. Mein Gesicht ist sehr viel schmaler geworden, vor allem im Bereich der Kieferpartie, sodass es nicht mehr so kantig ist [...]. Das ist mein eigentlicher Kiefer." Außerdem gab sie zu, gar nicht zu wissen, warum sie sich den Behandlungen damals unterzogen habe. Sie sei so jung gewesen, dass sie ihrem Körper nicht einmal Zeit gegeben habe, sich voll zu entwickeln.

Vor wenigen Tagen war die US-Amerikanerin das erste Mal zum Auflösen der Filler in die Schönheitsklinik gegangen. "Ich lasse mir heute die Filler aus meinen Wangen entfernen, denn es ist nun genug. Es muss nun alles raus – so einfach ist das", hatte sie erklärt. "Ich bin bereit, wieder Angela zu werden. Es fühlt sich so an, als wäre ich aus der Rolle der Blac Chyna herausgewachsen", hatte sie hinzugefügt.

Instagram / blacchyna Blac Chyna während einem Besuch beim Beauty-Doc

Getty Images Blac Chyna bei den MTV Video Music Awards 2018

Getty Images Blac Chyna, Model

