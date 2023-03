Nach GZSZ: Valentina Pahde macht Urlaub in Indonesien

Sie nimmt sich erst mal eine Auszeit! Ende Januar stand Valentina Pahde (28) zum vorerst letzten Mal für GZSZ vor der Kamera. Auch für die Fans der Daily-Soap heißt es bald Abschied nehmen – am 27. März wird Sunny ihren letzten Auftritt in der Serie haben. Nach ihrem Ausstieg gönnt sich die Beauty jetzt einen paradiesischen Urlaub. Daran lässt Valentina auch ihre Fans im Netz teilhaben!

Bei Instagram teilt sie eine Fotostrecke von ihrer Reise auf eine indonesische Insel. Valentina posiert in einem knappen blauen Bikini auf einer Schaukel am Strand. Und das bei einem bombastischen Ausblick: Die Schaukel steht an einem weißen Sandstrand mit hellblauem Wasser. Der Blondine scheint es sichtlich gut zu gehen, denn sie strahlt von einem Ohr bis zum anderen.

Gegenüber Bild plauderte Valentina aus, wie der Ausstieg für sie war: "Ich hatte nun schon vor anderthalb Monaten meinen letzten Drehtag in Babelsberg und denke wahnsinnig gerne an die 'Guten Zeiten' zurück. Das Team wird immer einen Platz in meinem Herzen haben." Sie sei bei der Produktion erwachsen geworden, erzählt sie außerdem: "Vom Mädchen zur Frau."

Valentina Pahde, ehemalige "GZSZ"-Darstellerin

Valentina Pahde, ehemalige "GZSZ"-Darstellerin

Valentina Pahde, Schauspielerin

