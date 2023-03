Sehr schräge Töne: Orlando Bloom singt lauthals Karaoke!

Singen ist wohl keines seiner Talente! Orlando Bloom (46) machte sich als Schauspieler einen Namen. So kennt man ihn beispielsweise durch sein Mitwirken in den Herr der Ringe-Filmen oder auch aus Fluch der Karibik. Dadurch, dass seine Karriere so gut verlief, hatte der Liebste von Katy Perry (38) wohl auch nie den Anreiz, einen neuen Weg – beispielsweise musikalisch – einzuschlagen. Das ist vielleicht auch besser so, denn: Orlando sang nun in einem Pub so einige schräge Töne!

In Anbetracht des St. Patrick's Days ließ sich der 46-Jährige im englischen Windsor dazu verleiten, während eines Karaoke-Abends einen Song zu trällern. Ein Video zeigt, wie Orlando das irische Volkslied "She Moved Through the Fair" singt – in einer dicken Jacke und mit Base-Cap auf dem Kopf. Die Pub-Besucher scheinen vom Auftritt des Film-Darstellers gut unterhalten zu sein, und Orlando macht keine Anstalten, die Bühne verlassen zu wollen.

Wie wohl seine Angebetete Katy die Sing-Einlage ihres Liebsten findet? Wenn es ums Thema Musik geht, kann die Pop-Ikone schließlich mitreden. So stürmte sie mit Hits wie "California Gurls", "Last Friday Night" oder "Roar" schon mehrfach die Charts und bewies ihre musikalische Expertise auch als Jurorin im Rahmen von American Idol.

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Orlando Bloom im Jahr 2018

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom auf der "Carnival Row"-Premiere in Los Angeles, 2019

