Trotz TikTok-Hype: Pedro Pascal ist super-lässig unterwegs

Pedro Pascal (47) ist offenbar dennoch auf dem Boden geblieben! Der Schauspieler erfährt derzeit einen echten Hype auf Social Media: Mehrere Clips des Game of Thrones-Stars gingen viral – und der gebürtige Chilene wurde von den Fans als heißer "Daddy" verehrt. Der 47-Jährige selbst fühlt sich in der Rolle pudelwohl. Und dennoch nimmt er seinen neuen Promistatus nicht zu ernst: Neue Fotos zeigen Pedro ganz leger und bodenständig!

Luxusmarken und teurer Schmuck? Davon gibt es bei Pedro keine Spur! Paparazzi erwischten den The Mandalorian-Darsteller am Montag in Los Angeles – das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. In einem gelben Fan-T-Shirt der Lakers und weißen Sneakern lief er durch die Gegend. Dass es sich bei diesem entspannten Typen um einen echten A-Promi handelt, ist auf den ersten Blick kaum zu erkennen!

Die schwärmenden Fans des Südamerikaners stellen sich vor allem eine Frage: Ist Pedro noch zu haben? Der Serienstar hält sein Privatleben nämlich streng geheim – mit Erfolg. Gerüchten zufolge soll der Hottie jedoch schon einige Kolleginnen, darunter Lena Headey (49) und Maria Dizzia, gedatet haben.

Getty Images Pedro Pascal, 2022

Getty Images Pedro Pascal bei den Oscars 2023

Getty Images Lena Headey, Schauspielerin

