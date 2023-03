Daddy-Phänomen: Wer ist Serien-Star Pedro Pascal eigentlich?

Pedro Pascal (47) ist derzeit in aller Munde! Der Schauspieler ist gerade nicht nur in der dritten Staffel von The Mandalorian zu sehen, sondern verkörpert auch eine der Hauptrollen in der gehypten US-Serie "The Last of Us." Das Internet scheint von dem gebürtigen Chilenen gar nicht genug zu kriegen: Zahlreiche lustige Interviews und heiße Videomontagen des charismatischen Hotties machen derzeit die Runde. Aber warum genau geht Pedro gerade so viral?

Im Netz sorgt der 47-Jährige schon seit einigen Wochen für viel Aufsehen: Wegen seiner sexy Film-Ausschnitte und charmanten Art betiteln Pedros Fans ihn in den sozialen Medien dabei gerne als "Daddy." In dieser viralen Rolle scheint er sich auch ziemlich wohlzufühlen: "Daddy ist ein Geisteszustand", meinte der Online-Schwarm witzelnd in einem Interview mit Vanity Fair. Auch in einem Livestream ging er auf die hotte Bezeichnung ein: "Ich bin der daddieste der Daddys."

In diesem Jahr scheint die Karriere des Hollywood-Stars somit einen absoluten Höhepunkt zu erreichen – dabei war er auch in der Vergangenheit schon in zahlreichen erfolgreichen Film- und Serienproduktionen zu sehen! Als Oberyn Martell in Game of Thrones begeisterte er bereits 2014 ein Millionenpublikum. Auch in der Netflix-Show Narcos, Wonder Woman 1984 und "Kingsman: The Golden Circle" glänzte der Darsteller in Hauptrollen.

Anzeige

Getty Images Pedro Pascal, 2022

Anzeige

Getty Images Pedro Pascal bei der Premiere der dritten "The Mandalorian"-Staffel

Anzeige

Getty Images Pedro Pascal, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de