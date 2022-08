Jamie Foxx überredete Cameron Diaz zu ihrem Film-Comeback

Jamie Foxx (54) leistete ganze Arbeit! Jahrelang war seine Schauspielkollegin Cameron Diaz (49) ein gefragter Hollywoodstar – in den vergangenen Jahren zog sich die "Verrückt nach Mary"-Darstellerin allerdings immer mehr aus dem Filmbusiness zurück. Doch vor wenigen Wochen überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit freudigen Neuigkeiten: Nach acht Jahren Film-Abstinenz kehrt Cameron an der Seite ihres alten Freundes an die Filmsets zurück – und dafür brauchte Jamie eine Menge Überzeugungskraft!

In einem Interview mit Entertainment Tonight verriet Jamie, wie er es schaffte, seine Schauspielkollegin für den gemeinsamen Film "Back in Action" zurückzuholen: "Wir mussten sehr kreativ sein, um sie zurückzugewinnen! Cameron [...] hat so viel in diesem Geschäft erreicht", schwärmte der 54-Jährige. Am Ende hätte aber nur eine einzige Frage gereicht, die die Mutter einer Tochter davon überzeugte, dem Film zuzustimmen: "'Willst du ein bisschen Spaß haben? Habe einfach ein bisschen Spaß!' Und ich glaube, das war es, was sie dazu gebracht hat", berichtete Jamie stolz.

Hätte Cameron aber auch ohne ihren alten Schauspielkollegen, mit dem sie bereits 2014 für "Annie" drehte, einem Film-Comeback zugestimmt? Schon vor wenigen Wochen verriet die 49-Jährige, dass sie die Schauspielerei vermisst hat: "Filme zu machen ist eine besondere Fähigkeit, die Spaß macht, wenn man sie ausübt und ein Teil davon ist", schwärmte Cameron gegenüber "CBS Saturday Morning".

Getty Images Cameron Diaz, Filmstar

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Cameron Diaz, Hollywoodstar

