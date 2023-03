"Würde alles machen": Alexander Zverev schwärmt von Tochter

Alexander Zverev (25) ist total stolz! Der Tennisprofi hatte vor einigen Jahren auch abseits des Sandplatzes für große Schlagzeilen gesorgt: Von 2019 bis 2020 war der Sportler mit Brenda Patea (29) zusammen gewesen. Nach ihrer Trennung brachte das Model im März 2021 schließlich die gemeinsame Tochter Mayla zur Welt. So wurde auch der Hamburger erstmals Papa – eine Rolle, die Alex offenbar total genießt!

In seiner neuen Dokumentation "Zverev – Der Unvollendete" spricht der Blondschopf in einem seltenen Moment über seinen Nachwuchs. Ganz stolz erklärt er: "Das kann man nicht beschreiben, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Das ist etwas, was komplett anders ist, das kannst du mit nichts vergleichen!" Er verbringe sehr gerne Zeit mit seiner Tochter, schildert Alex weiter: "Für die Kleine würde ich alles machen, um ehrlich zu sein. Ich versuche, meine Tochter bei jeder Gelegenheit zu sehen!"

Ob Alex nach Mayla noch weitere Kinder möchte? Eine Frau an seiner Seite hat er aktuell zumindest: Der Olympiasieger ist seit 2021 mit Sophia Thomalla (33) zusammen – und die zwei sind offenbar total verliebt ineinander. "Alex, du bist wunderschön – von innen und von außen", schrieb die Moderatorin im vergangenen Jahr im Netz.

Instagram / brendapatea Alexander Zverev und Brenda Patea im Januar 2020 in Melbourne

Getty Images Alexander Zverev nach seinem Olympia-Sieg in Tokio am 1. August 2021

Getty Images Sophia Thomalla und Alexander Zverev, 2021

