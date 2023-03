Abschiebehaft: Jasmin Tawil wurde schon wieder festgenommen!

Die Schlagzeilen über Jasmin Tawil (40) häufen sich! Erst Mitte März war die Schauspielerin in ihrer Wahlheimat Costa Rica festgenommen worden. Anschließend wurde die ehemalige GZSZ-Darstellerin sogar in einer Psychiatrie festgehalten, während ihr Sohn in einem Kinderheim untergebracht wurde. Nach einigen Tagen war die Blondine eigentlich wieder frei – doch nun der nächste Schock: Jasmin wurde jetzt erneut von der Polizei verhaftet!

Wie RTL berichtet, sei die Mutter eines Sohnes nur wenige Tage nach ihrer Freilassung erneut von den Behörden in Gewahrsam genommen worden. Der Grund: Jasmin fehlen offenbar eine Aufenthaltserlaubnis und einige Papiere, sie befindet sich zudem schon länger in Costa Rica, als ihr Visum es erlaubt. Deshalb sei sie in Abschiebehaft gekommen, nach einigen Stunden aber wieder freigelassen worden. Nun soll die Promi Big Brother-Teilnehmerin schnellstmöglich das Land verlassen.

Und ihr Sohn Ocean? Der Dreijährige lebt aktuell in einem Kinderheim. Dort soll der Kleine auch zunächst bleiben – denn die Behörden wollen einen Deal mit Jasmin machen, der eine Ausreise ohne ihren Sohn beinhaltet. Demnach soll die 40-Jährige nach Deutschland zurückkehren und dort sofort eine Therapie beginnen, anschließend könne sie Ocean zu sich holen.

Getty Images Jasmin Tawil im Finale von "Promi Big Brother" 2020

Sat.1 / Marc Rehbeck Jasmin Tawil

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

