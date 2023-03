Kehrt Jasmin Tawil ohne ihren Sohn nach Deutschland zurück?

Bleibt ihr Sohn alleine zurück? Jasmin Tawil (40) ist eine deutsche Schauspielerin. 13 Jahre lang war sie mit Musiker Adel Tawil (44) liiert, bis sie sich 2014 trennten. Im Sommer 2019 wurde Jasmin Mutter eines Sohnes und lebte mit ihm in Costa Rica. Doch dann der Schock: Anfang des Jahrs wurde die Schauspielerin festgenommen, da sie mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Ihr Sohn Ocean kam ins Heim. Jetzt soll Jasmin ohne ihren Sohn nach Deutschland zurückkehren und sich dort in Therapie begeben!

Laut Bild habe man die Mutter wegen mehrerer Anzeigen verhaftet und in eine psychiatrische Klinik gebracht, kurze Zeit später wurde ihr der Sohn weggenommen. "Es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe", erzählte die 40-Jährige. Jasmin wisse nicht, in welchem Kinderheim ihr Sohn untergebracht wurde, doch die Behörden schlugen ihr einen Deal vor: Sie solle nach Deutschland zurückkehren und dort sofort eine Therapie beginnen. Dann könne ihr Sohn später nachkommen.

Nach Insider-Informationen bot nun eine befreundete deutsche Psychologin ihre Hilfe an und sicherte Jasmin einen Therapie-Platz in ihrer Einrichtung zu. Ihr Vater Michael Weber würde der Vormund seiner Tochter und ihres Sohnes werden und bekäme damit das Aufenthaltsbestimmungsrecht für den Kleinen. Damit wäre eine Situation geschaffen, in der die Behörden Sohn Ocean wieder herausgeben würden.

Anzeige

Getty Images Jasmin Tawil im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawils Sohn Ocean

Anzeige

RTL / Matea Smolcic Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de