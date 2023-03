Das waren die schönsten Looks der Fashion Trust U.S. Awards

Für diesen Anlass haben sich die Stars in Schale geworfen! Bei der Fashion Trust U.S handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, die erst im Januar 2023 gegründet wurde. Das Non-Profit-Unternehmen möchte junge Designer dabei unterstützen, ihre Marke durch Finanzierung und Förderung weiter voranzubringen. Am 21. März 2023 wurden die Talente erstmals gekürt. Bei einer Fashion-Verleihung durften außergewöhnliche Looks auf dem roten Teppich natürlich nicht fehlen.

Das Model Heidi Klum (49) präsentierte sich an diesem Abend in einem Outfit, das wohl alle Blicke auf sich zog. In einem silbern-metallisch glänzenden Kleid strahlte sie während der gesamten Veranstaltung. Ein riesiger Gürtel rundete den Look perfekt ab. Auch die Immobilienmaklerin Christine Quinn (34) erregte mit blumenbesetzten Over-Knee-Stiefeln zum pastellfarbenen Kleid Aufmerksamkeit. Schauspielerin und Tochter von Michael Jackson (✝50) Paris Jackson (24) setzte am Dienstag auf ein bronzefarbenes Kleid, das ihre Tattoos und ihre Figur optimal zum Vorschein brachten. Die Singer-Songwriterin Charlotte Lawrence (22) ließ ihre Figur von einem transparenten Rock und einem gehäkelten Oberteil umschmeicheln.

Die aufstrebenden Modedesigner werden bei den Fashion Trust U.S. Awards in drei verschiedenen Kategorien nominiert und ausgezeichnet. Bei der ersten Rubrik handelt es sich um die "Prêt-à-porter"-Auszeichnung, ein zweiter Award wird für entworfenen Schmuck verliehen und ein dritter in der Kategorie "Absolventenpreis".

Getty Images Christine Quinn bei den Fashion Trust U.S. Awards 2023

Getty Images Paris Jackson bei den Fashion Trust U.S. Awards 2023

Getty Images Charlotte Lawrence bei den Fashion Trust U.S. Awards 2023

