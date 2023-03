Sexy und ungewohnt ernst: Heidi Klum ohne BH auf Vogue-Cover

Heidi Klum (49) zeigt wieder ihre sinnliche Seite! Schon seit mehreren Jahrzehnten ist das Model erfolgreich und begeistert inzwischen Fans auf aller Welt als TV-Jurorin. Zwischen Germany's next Topmodel und America's Got Talent bleibt dem ehemaligen Victoria's Secret-Engel zwar weniger Zeit zum Posieren, doch lässt sie sich so manche Gelegenheit nicht entgehen, ihr Modeltalent erneut unter Beweis zu stellen. 2020 schmückte sie gemeinsam mit Tochter Leni deren erstes Magazin-Cover. Nun zeigt sie sich wieder alleine und deutlich freizügiger: Im durchsichtigen Look posiert Heidi für die griechische Vogue!

Auf Instagram teilte sie das Foto, das die Jubiläumsausgabe des griechischen Modemagazins ziert und schrieb dazu: "Danke, dass ihr mich auf eurem Cover habt." Auf dem Titelblatt sitzt Heidi mit angewinkelten Beinen vor einer rosafarbenen Wand, stützt sich mit einer Hand auf dem Boden ab und blickt mit ernster Miene in die Kamera. Sie trägt ein cremefarbenes Kleid, das am Oberkörper durchsichtig ist und so einen ihrer Nippel durchscheinen lässt. Ihr Make-up ist ungewohnt düster, aber auch dezent genug, um sie natürlich wirken zu lassen. Ihre Haare sind zu einem Zopf geflochten, was ihren festen Blick besonders unterstreicht. Doch damit nicht genug – "Yippie, ich bekomme zwei Cover", schreibt das Model unter einem weiteren Foto.

Wenige Monate vor ihrem fünfzigsten Geburtstag beweist Heidi mit dem verführerischen Fotoshooting wieder, dass sie sich vom Älterwerden nicht beirren lässt. Für ihre Freizügigkeit sei sie schon oft kritisiert worden, hatte das Model in einem Interview berichtet. Sie wolle ihre Sinnlichkeit aber nicht verbergen und stellte klar: "Das ist ein Teil von mir, ich trage auch noch Miniröcke, wenn ich 70 bin. Sinnlichkeit ist eine meiner Stärken."

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Februar 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Februar 2023

Getty Images Heidi Klum bei den People's Choice Awards im Dezember 2022 in Santa Monica

