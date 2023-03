Es geht los! Kinderwunschbehandlung bei HealthyMandy beginnt

HealthyMandy ist aufgeregt! Die Influencerin macht momentan eine harte Zeit durch. Sie und ihr Partner FitnessOskar hatten vor wenigen Monaten ihren kleinen Sohn tragischerweise verloren. Trotz tiefer Trauer will das Paar nun weiteren Nachwuchs bekommen. Dieses Mal holen die beiden sich Unterstützung in einer Kinderwunschklinik. Die Blondine hatte sich Eizellen entnehmen lassen, von denen sich eine zu einem Embryo entwickelte. Nun kann es wohl schon mit dem Transfer losgehen.

Das verriet Mandy überglücklich in ihrer Instagram-Story: "Und zwar habe ich meine Periode bekommen. Ich habe mich noch nie so über meine Periode gefreut. Aber mit dem Beginn meiner Periode beginnt unsere Kinderwunschbehandlung!" Zwei Ultraschalluntersuchungen stünden noch an, danach werde sie in die Türkei starten. Wenn alles glatt läuft, könnte die Netz-Bekanntheit schon im April schwanger sein.

Mandy stellte gegenüber ihren Fans in den sozialen Medien klar, dass ein weiteres Kind ihren verstorbenen Sohn keinesfalls ersetzen soll: "Das weitere Kind wird kein Ersatz sein." Sie sprach dieses Thema an, da sie die Trauerbegleitung auf das Ersatzkind-Syndrom aufmerksam gemacht habe.

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

Anzeige

Instagram / fitnessoskar HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn Rio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de