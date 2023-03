Gisele Bündchen bezieht Stellung: Datet sie etwa Joaquim?

Gisele Bündchen (42) hat etwas dazu zu sagen? Das Model und ihr mittlerweile Ex Tom Brady (45) machten im Oktober 2022 ihre Scheidung bekannt. Seitdem wird der Beauty eine Liebelei nachgesagt – und zwar mit ihrem Ju-Jutsu-Trainer Joaquim Valente. Die beiden werden aber nicht nur bei Sport-Sessions erwischt. Zuletzt entdeckten Paparazzi die zwei gemeinsam am Strand. Könnte das ein Liebes-Trip gewesen sein? Gisele bricht nun ihr Schweigen!

Im Interview mit Vanity Fair erklärte sie nun, dass man ihr wohl mit jedem Mann, mit dem sie unterwegs ist, eine Affäre nachsagen könnte. Joaquim scheint aber nur ein guter Freund von Gisele zu sein! "Er ist unser Lehrer und, was am wichtigsten ist, er ist eine Person, die ich bewundere und der ich vertraue. Es ist so gut, diese Art von Energie zu haben, und dass meine Kinder diese Art von Energie um sich herum haben", führte sie aus.

In dem Interview sprach sie aber nicht nur über ihre Beziehung mit Joaquim, sondern auch tatsächlich über die Scheidung von Tom. Insider plauderten seit Monaten angebliche Details über die Trennung aus. Doch Gisele stellte klar: "Wir spielen nicht gegeneinander. Wir sind ein Team... und das ist wunderschön. Ich blicke zurück und bereue nichts. Ich habe jedes bisschen davon geliebt."

Brazil News/MEGA Gisele Bündchen im Februar 2023

MEGA Gisele Bündchen in Miami Beach, Florida, im Februar 2023

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2019

