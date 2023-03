Jasmin Tawil soll auch befreundetem Paar gedroht haben!

Es wird nicht still um Jasmin Tawil (40). Die einstige GZSZ-Darstellerin sorgte in den vergangenen Tagen immer wieder für Aufruhr. Sie wurde in ihrer Wahlheimat Costa Rica festgenommen. Ihr Sohn wurde währenddessen in ein Heim gebracht. Dann hieß es, die Schauspielerin sei in Abschiebehaft gekommen. Nun müsse sie das Land schnellstmöglich verlassen. Aber hatte Jasmin davor sogar noch ein befreundetes Ehepaar bedroht?

Wie Bild berichtet, meldete sich nun Lucia Sansonetti zu Wort. Jasmin lebte eine Zeit lang mit ihrem Sohn in dem Hotel der Italienerin. Währenddessen sollen sie sich gut verstanden haben. Doch kurz nach der Verhaftung und während der Gespräche mit den Behörden soll die Ex von Adel Tawil (44) ihren Bekannten gedroht haben. "Sie drohte, dass sie auf mich losgehen wolle! Für mich ein Schock, sie ist meiner Meinung nach mit der Situation völlig überfordert. Das haben nun zum Glück alle erkannt", betonte die Hotelbesitzerin.

Indessen meldete sich auch schon Jasmins Vater zu Wort. Als sie in der Psychiatrie saß, schickte er ihr aufbauende Worte: "Bleib stark, meine liebe Jasmin. Du weißt, du bist mein einziges Kind. Ich liebe dich. Das weißt du."

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

Getty Images Jasmin Tawil und Adel Tawil bei der Echo-Verleihung 2010 in Berlin

RTL / Matea Smolcic Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

