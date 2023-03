Millie Bobby Brown lehnt Spin-off trotz Millionen-Gage ab!

Millie Bobby Brown (19) scheint genug zu haben! Die Schauspielerin steht seit 2016 für die erfolgreiche Netflix-Serie Stranger Things vor der Kamera. Sie war gerade einmal 12 Jahre alt, als sie durch ihre Hauptrolle der Show über Nacht zur Berühmtheit wurde. Derzeit arbeitet die Produktion an der fünften und letzten Staffel. Auch ein Spin-off der Serie ist geplant. Eine Mitarbeit daran soll Millie trotz Millionen-Gage abgelehnt haben!

The Sun zufolge soll der 19-Jährigen eine Gage in Höhe von zehn Millionen Pfund angeboten worden sein. Millie soll dieses Angebot jedoch abgelehnt haben. Die Begründung sei wohl, dass sich die 19-Jährige anderen Rollen zuwenden wolle. "Es gibt so viele Richtungen, in die sie gehen könnte. Nichts ist vom Tisch", berichtete eine Quelle der Zeitung.

Die Ablehnung des Angebots kommt jedoch wenig überraschend. Gegenüber Seventeen äußerte sich die Blondine bereits zum Stranger Things-Ende: "Ich bin definitiv bereit, damit abzuschließen." Sie habe das Gefühl, es sei genug von der Geschichte erzählt worden.

Getty Images Millie Bobby Brown, 2022

Getty Images Millie Bobby Brown, "Stranger Things"-Darstellerin

Getty Images Millie Bobby Brown, 2020

