"Nur für Aufmerksamkeit": Sam Dylan schießt gegen Iris Klein

Es ist bisher wohl die dramatischste Trennung des Jahres. Iris Klein (55) unterstellte ihrem Mann Peter Klein (55) eine Affäre, während dieser in Australien seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) begleitete. Laut der Influencerin soll er sie mit Djamila Rowes (55) Dschungelcamp-Begleitung Yvonne Woelke (41) betrogen haben. Seitdem liefern sich die drei eine endlose öffentliche Schlammschlacht. Dazu hat Reality-Sternchen Sam Dylan (32) eine klare Meinung!

"Man merkt einfach, Iris hat Angst nicht mehr stattzufinden. Mit fast 60 hat sie so Angst, dass sich keiner mehr für sie interessiert. Deswegen erfindet sie jeden Tag eine neue Story", äußert er im Promiflash-Interview bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere. "Wenn man 17 Jahre mit jemandem verheiratet war, wer datet dann nach ein paar Wochen einen neuen Mann?", fragt sich Sam. Dass Iris alles öffentlich macht, sei schon eine peinliche Nummer. Außerdem ist er sich sicher: "Sie macht es alles für Aufmerksamkeit, Likes und Follower."

Er meint auch: "Sie verkauft. Ich glaube, sie wird sich so weit verkaufen, dass sie sich auch bald auf OnlyFans ausziehen wird." Iris brauche die Aufmerksamkeit und erzähle viele Lügengeschichten. "Sie übertreibt alles. Das ist so, als würdest du etwas auf Wish bestellen und sagen, du warst bei Gucci!", äußert Sam gegenüber Promiflash.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im März 2023

Anzeige

Getty Images Sam Dylan, Reality-Sternchen

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de