Wie schön: Nicole Kidman zeigt sich mit altbekannter Frisur

Für Nicole Kidman (55) geht es zurück zu den Wurzeln! Ihr Durchbruch gelang der Schauspielerin bereits zu Beginn ihrer Karriere im Jahr 1983, als sie in den Kinohits "Bush Christmas – 40 Grad im Schatten" und "Die BMX-Bande" mitspielte. Damals waren ihre roten Locken ihr Wiedererkennungszeichen – doch ihr Look veränderte sich im Laufe der Jahre. Nun entschied sich Nicole wohl, die Zeit wieder etwas zurückzudrehen.

Auf vergangenen Veranstaltungen, wie beispielsweise den Oscar-Verleihungen zeigte sich die 55-Jährige häufig mit langen blonden Haaren. Zudem waren sie meistens glatt gestylt – auch dieser Look stand ihr unglaublich gut. Doch zur Freude ihrer Fans zeigte sie sich am Dienstag wieder mit einer altbekannten Frisur, wie auf ihrem auf ihrem Instagram-Kanal zu sehen war. Nicole trug ihre Haare auf den Aufnahmen mit ihrer natürlichen Welle. Außerdem strahlten die definierten Locken wieder in einem zarten Erdbeerblond. Sie selbst kommentierte den Beitrag mit drei Sternchen-Emojis.

Ihre Fans gaben ihr in den Kommentaren durchweg das Gefühl, dass sie mit dem neuen alten Look eine hervorragende Entscheidung getroffen hat. "Wunderschöne Farbe, steht dir!", schrieb ein begeisterter User. Ein anderer wiederum äußerte sich mit den Worten: "Du bist ein Licht in der Welt! Du siehst so hinreißend aus."

Getty Images Nicole Kidman, Filmproduzentin

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman im März 2023

Getty Images Nicole Kidman bei den Annual Academy Awards 2023

