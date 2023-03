Allergischer Schock: Serkan und Samira sorgten sich um Baby

Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (29) machten sich große Sorgen um ihr Baby! Die beiden Reality-TV-Stars, die sich bei Bachelor in Paradise ineinander verliebt haben, sind Eltern einer Tochter: Die kleine Nova Skye ist ihr ganzer Stolz. Aktuell macht die Rasselbande einen Familienurlaub auf Mallorca. Doch der sollte weniger entspannend werden als gedacht: Ihrer Tochter ging es plötzlich so schlecht, dass Serkan und Samira mit ihr ins Krankenhaus mussten!

In ihrer Instagram-Story betonte die Mama jetzt aufgebracht: "Das war einer der schlimmsten Tage meines Lebens, kann man wirklich so sagen." Weiter berichtete Samira: "Als ich mit ihr ins Bett gegangen bin, hat sie plötzlich richtig viel gebrochen – dann noch zweimal richtig viel. Sie hat sich auch im Schlaf voll gewälzt." Dann folgte der Schock: "Wir machen ihre Windel auf und uns hat so der Schlag getroffen – ich wünsche das keinen Eltern – die Maus war knallrot! Alles war angeschwollen: Füße, die Hände, die Ohren, der Bauch komplett feuerrot. Wir wussten überhaupt nicht, was passiert."

Für Serkan und Samira stand schließlich fest, dass sie mit Nova in eine Klinik müssen – was auf Mallorca aber kein leichtes Unterfangen war. "Am Ende des Tages kam raus: Sie hatte eine üble allergische Reaktion auf das Ei, was sie gegessen hat", erklärte die TV-Bekanntheit. Dabei habe ihre Tochter zuvor nur ganz wenig davon gegessen. Die Konsequenz: Nun werden sie einen Allergietest in Erwägung ziehen.

Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova im Januar 2023

Serkan Yavuz mit seiner Tochter

Samira Klampfl im März 2023

