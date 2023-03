Zuckersüß: Serkan Yavuz genießt Urlaub mit seiner Tochter

Er teilt süße Papa-Tochter-Pics! Serkan Yavuz (29) ist ein deutscher Reality-Star, der durch die Kuppelshow Die Bachelorette und seine zweifache Teilnahme an Bachelor in Paradise bekannt wurde. Im TV-Paradies lernte der Hottie 2021 dann Realitystar Samira Klampfl (29) kennen und lieben. Inzwischen sind die beiden zusammen gezogen und stolze Eltern. Jetzt teilte Serkan süße Schnappschüsse mit seiner Tochter aus dem Urlaub!

Auf seinem neusten Instagram-Beitrag trägt der 29-Jährige seine Kleine durch die Sonne. "Mallorca Urlaub – Sonne, Familie, Freunde", steht unter dem süßen Bild. Und auch in seiner Story schwärmt Serkan von dem Familienurlaub. "Ich genieße das hier alles richtig", schreibt er in einem Video mit seiner Tochter, in dem er die Villa zeigt. Er träume davon, dass er jeden Tag dort aufwachen könne.

Erst kürzlich äußerte Baby-Mama Samira, dass das Leben mit dem gemeinsamen Kind die Beziehung zu Freund Serkan verändert habe. "Man sagt, man darf sich nicht verlieren, aber teilweise passiert das natürlich. Ich musste mich ja erst mal selbst wiederfinden", erzählte sie. Doch sie war sich auch sicher, dass man diese Phase überstehen könne, wenn man zusammen hält.

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova Skye Sya

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, ehemaliger "Die Bachelorette"-Teilnehmer

