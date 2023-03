"American Idol"-Kandidatin fühlt sich von Katy Perry gedisst

Ihr Verhalten kam nicht gut an! Katy Perry (38) sitzt im Rahmen von American Idol neben Luke Bryan (46) und Lionel Richie (73) am Jury-Pult. Die Kandidatin Sara Beth Liebe nahm vor Kurzem an dem Format teil und wurde nach ihrem Auftritt, wie viele Social-Media-User finden, äußerst ungerecht von den Juroren und vor allem von Katy behandelt. Dieser Meinung ist die junge Frau wohl auch selbst, denn: Sara bestätigt, dass sie sich vorgeführt fühlte!

Via TikTok schildert die 25-Jährige: "Bevor ich überhaupt gesungen hatte, erwähnte ich, dass ich drei Kinder habe und eine junge Mutter bin. Katy Perry machte dann einen vermeintlichen Witz, der alles andere als nett war." Es sei selbsterklärend, dass die Musikliebhaberin sich nicht wohlgefühlt habe, meint sie. Die "American Idol"-Kandidatin führt fort: "Ich denke, es ist so schon schwer genug, Mutter zu sein. Niemand hat es verdient, sich schlecht zu fühlen, weil man früh Mama geworden ist."

Sara sang im Rahmen ihrer Audition den Song "You Know I'm No Good" von Amy Winehouse (✝27) und auf Social Media waren viele User der Meinung, dass ihre musikalische Darbietung durchaus gut war. So lautete ein Kommentar: "Katy war einfach ohne Grund so fies zu ihr. Ich bin froh, dass sie einfach weitergemacht hat und außerdem ist ihre Stimme wunderschön!"

Anzeige

Getty Images Luke Bryan, Katy Perry und Lionel Richie im Rahmen von "American Idol"

Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lionel Richie, Katy Perry und Luke Bryan im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de