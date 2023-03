Beziehungspause mit MGK: Megan Fox legt Verlobungsring ab!

Dieser Ring sollte eigentlich der Beginn einer gemeinsamen Zukunft sein! In den vergangenen Wochen waren dunkle Wolken über der Beziehung von Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) aufgezogen. Böse Zungen behaupteten, dass die beiden in einer Krise stecken – dem Musiker wurde eine Affäre mit seiner Gitarristin nachgesagt. Dennoch wollten Megan und MGK an ihrer Beziehung arbeiten. Doch vergebens: Sie sollen momentan getrennt sein. Die Schauspielerin trägt deswegen auch nicht mehr ihren Verlobungsring...

Megan wurde nun an der Seite von Sängerin Billie Eilish (21) auf einer Veranstaltung gesichtet – ohne ihren Verlobungsring. Die Beziehungspause soll die 36-Jährige traurig machen, wie ein Insider gegenüber RadarOnline berichtete: "Megan ist untröstlich." In den vergangenen Wochen habe die Beauty das Gefühl gehabt, "nur ein weiteres Element in Kellys sozialem Aufstiegsplan zu sein." Zudem habe er mit einigen anderen Frauen Kontakt gehabt – laut MGK hätte es sich dabei aber lediglich um weibliche Fans gehandelt.

Erst gestern hatte eine Quelle gegenüber Us Weekly erklärt, dass Megan und MGK aktuell kein Paar mehr seien. "Sie haben die Hochzeitsplanung auf Eis gelegt, um an ihren Problemen zu arbeiten. Ihre Beziehung ist im Moment ziemlich unbeständig. Sie sind derzeit nicht zusammen, schreiben sich aber immer noch Nachrichten", so der Informant.

Getty Images Billie Eilish bei der Met Gala 2022

Instagram / machinegunkelly Verlobungsring von Megan Fox

ZapatA/MEGA Machine Gun Kelly und Megan Fox im Juni 2022

