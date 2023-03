Das sind die Promi-Tänze der fünften "Let's Dance"-Show!

Diese Tänze werden die Promis in der nächsten Let's Dance-Show auf das Parkett zaubern! Die aktuelle Staffel des beliebten Tanzwettbewerbs ist in vollem Gange. Auch wenn Teilnehmer wie Alex Mariah Peter (25), Abdelkarim (41) oder Natalia Yegorova (49) die Show bereits in den vergangenen Wochen verlassen mussten, können sich die Fans der Sendung noch auf viele weitere eindrucksvolle Tanzabende freuen. Das sind die Tänze in Show Nummer Fünf!

Wie RTL nun bekannt gab, werden Julia Beautx (23)und Zsolt Sándor Cseke (35) einen feurigen Paso Doble tanzen. Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) werden einen Quickstep zum Besten geben, während Ali Güngörmüs (46) und Christina Luft (33) ihr Können im Samba unter Beweis stellen wollen. Ebenso wie Sally Özcan (34) und Massimo Sinató (42) oder Chryssanthi Kavazi (34) und Vadim Garbuzov (35) werden auch Knossi (36) und Isabel Edvardsson (40) einen Charleston tanzen.

Ebenso wie Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28) tanzen auch Mimi Kraus und Mariia Maksina (25) am kommenden Freitagabend einen leidenschaftlichen Contemporary. Von Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (35) gibt es eine Slowfox-Performance zu sehen, während Zuschauerliebling Anna Ermakova (23) gemeinsam mit Tanzpartner Valentin Lusin (36) einen Quickstep präsentieren wird.

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance"

RTL Philipp Boy und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

RTL Anna Ermakova bei "Let's Dance"

