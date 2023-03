Nach Sorge: Nadja Abd el Farrag sendet Lebenszeichen im Netz

Nadja Abd el Farrag (58) meldet sich nach ewiger Funkstille wieder bei ihren Fans! In den vergangenen Jahren hatte das Model vor allem mit seinen Geldproblemen und seiner Alkoholsucht Schlagzeilen gemacht. Immer wieder versuchte die ehemalige Partnerin von Dieter Bohlen (69) mit neuen Jobs Fuß zu fassen, aber meist ohne Erfolg. Dann wurde es ruhig um Naddel: Ein Jahr meldete sie sich nicht mehr im Netz – bis jetzt!

Vergangenen Sonntag veröffentlichte die TV-Bekanntheit ein Bild mit einem unbekannten jungen Mann in ihrer Instagram-Story. Den Schnappschuss unterlegte sie mit dem Song "It’s My Birthday" von Cody Wise, denn am 5. März wurde Nadja 58 Jahre alt. Doch ihr Posting warf einige Fragen auf. Vor allem: Um wen handelt es sich bei dem Mann an ihrer Seite?

Kurz nach der Veröffentlichung der Story setzte die 58-Jährige dann auch noch einen wütenden Post ab. Sie teilte ein schwarzes Bild und schrieb aufgebracht: "Leider ist es nicht mal mehr möglich, einen Geburtstagspost zu veröffentlichen, ohne immer von der gleichen Person mit ihrem Fakeaccount belästigt zu werden. Manche Menschen sollten sich mal um ihr eigenes Leben kümmern, insbesondere dann, wenn man so viel 'Dreck' am Stecken hat wie die Dame mit dem Fakeaccount." Nadja kündigte an, dass sie demnächst alles erklären wolle.

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Naddel, TV-Bekanntheit

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag und ein Unbekannter, März 2023

Getty Images Nadja Abd el Farrag, 2018

