Für Gisele Bündchen war Trennung von Tom Brady "wie ein Tod"

Für Gisele Bündchen (42) ist ein Traum geplatzt. Dreizehn Jahre lang war das Supermodel mit Tom Brady (45) verheiratet. Mit dem Footballspieler hat sie auch die beiden Kinder Benjamin (13) und Vivian (10). Im vergangenen Jahr brodelte die Gerüchteküche, als viele eine Ehekrise zwischen den beiden vermuteten. Im Oktober bestätigte die Laufstegschönheit schließlich: Das Paar hat die Scheidung eingereicht. Nun verrät Gisele Details über die Trennung von Tom!

"Es ist wie ein Tod und eine Wiedergeburt", beschreibt Gisele die Trennung gegenüber Vanity Fair. Es sei der Tod ihres Traums, denn sie habe als Kind an Märchen geglaubt und sei auch froh darüber. Um ihren Traum zu erreichen, habe sie in der Beziehung mit Tom alles gegeben. "Es bricht einem das Herz, wenn es nicht so endet, wie man es sich erhofft hat, aber man kann nur seinen Teil dazu beitragen", erklärt sie. Sie sei für die Ehe und ihre Kinder sogar nach Florida gezogen, obwohl sie zuvor nie dort gewesen sei. "Ich kam einfach an und das war dann mein Leben", erinnert sie sich.

Dennoch betont sie, ihrem Ex weiterhin nur das Beste zu wünschen. In dem Interview äußert sie sich auch zu den Gerüchten, Toms Rückkehr aus dem Ruhestand sei der Grund für das Liebes-Aus gewesen. Diese Anschuldigungen halte die Zweifachmama für "sehr verletzend", da sie ihn und seine Footballkarriere stets unterstützt habe. "Ich habe ihn immer angefeuert und würde das auch immer tun", stellt sie klar.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2019

Getty Images Gisele Bündchen bei einem Footballspiel 2021

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2011

