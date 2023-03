GZSZ-Star Iris konnte sich nicht von Mama (†) verabschieden

Die deutsche Schauspielerin und Musikerin Iris Mareike Steen (31) hatte im Oktober 2022 in ihrem Privatleben einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen. Die Mutter der Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darstellerin war mit Anfang 60 nach einem langen Kampf gegen eine schwere Krankheit verstorben. Jetzt sprach die "Haltlos"-Sängerin in einem Interview total offen über diese schwere Zeit: Iris hatte sich nicht von ihrer geliebten Mama verabschieden können.

Gegenüber Bunte rief sich Iris jetzt die schwere Zeit in Erinnerung – und dabei berichtete sie auch, dass sie sich kurz vor ihrem Tod nicht von ihrer Mama hatte verabschieden können. "Ich konnte leider nicht bei ihr sein. Ich habe sie eine Woche vor ihrem Tod das letzte Mal in Hamburg besucht", erzählte die Schauspielerin und fügte hinzu: "Immerhin: Ich habe ihr alles gesagt, was mir wichtig war, und die letzte Nachricht, die sie gelesen hat, war von mir."

Zudem hatten Iris und ihre Mutter regelmäßigen – und vor allem sehr liebevollen – Kontakt gehabt. "Wir haben uns auch immer am Ende jedes Telefonats gesagt, dass wir uns lieb haben und uns jeden Abend und jeden Morgen geschrieben", erinnerte sich die Musikerin.

Anzeige

RTL Iris Mareike Steen im Studio, Dezember 2022

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Iris Mareike Steen, GZSZ-Darstellerin

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de