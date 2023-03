In Unterwäsche: GNTM-Star Luisa Hartema zeigt Babybauch!

Luisa Hartema (28) lässt ihre Community an ihrer Schwangerschaft teilhaben! Die Siegerin der siebten Germany's next Topmodel-Staffel hatte Ende Februar eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht: Das Model erwartet im Moment zum ersten Mal Nachwuchs. Auf Social Media hatte die Influencerin bereits ein Ultraschallfoto ihres kleinen Wunders veröffentlicht. Jetzt präsentierte Luisa auch ihren wachsenden Babybauch – und zwar in Unterwäsche!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Luisa vor wenigen Tagen einen kurzen Clip, in dem ihre Fans mehrere Schnappschüsse zu sehen bekommen: Auf den Fotos posiert die Mama in spe nur in einer weißen Unterhose und einem langen Umhang aus einem fließenden Stoff für die Kamera. Dabei setzt sie ihre kleine Wölbung perfekt in Szene. Das Posting garnierte sie kurz und knapp mit einem Emoji von zwei Händen, die ein Herz formen.

Luisas Fans waren bei diesem Anblick ganz hin und weg! In der Kommentarspalte machten der werdenden Mutter zahlreiche User Komplimente. "Die Schwangerschaft steht dir so gut", schwärmte beispielsweise ein Nutzer. Die Ex-GNTM-Kandidatin Jana Heinisch (28) betonte zudem mit einem Flammen-Emoji: "Oida, jetzt gehts aber los."

