Kleiner Babybauch: GNTM-Siegerin Luisa Hartema ist schwanger

Luisa Hartema (28) ist überglücklich! Nach ihrem Germany's next Topmodel-Sieg im Jahr 2012 startete die gebürtige Ostfriesin international als Model durch. Doch auch in ihrem Privatleben scheint es ziemlich rund zu laufen. 2018 machte sie öffentlich, dass sie in einer Beziehung ist und sogar schon mit ihrem Freund zusammenwohnt. Abgesehen davon hält sie ihr Liebesleben weitestgehend unter Verschluss – aber jetzt gab Luisa bekannt: Sie ist schwanger!

In ihrer Instagram-Story postete die 28-Jährige zwei Fotos, die offenbar im Rahmen eines Shootings entstanden sind. Darauf ist zu sehen, wie sie sich ein Ultraschallfoto vor den Bauch hält, der schon leicht gewölbt ist. "Danke, dass du diesen schönen Moment festgehalten hast", schwärmte sie von dem Fotografen. Mit weiteren Details hielt sie sich jedoch zurück.

2018 hatte Luisa Promiflash bereits verraten, warum sie so ein Geheimnis aus ihrem Privatleben macht: "Wenn du dich halt trennst oder doch jemand Neues findest, dann ist es halt immer so extrem in der Presse und das will ich halt gerne vermeiden." Sie wolle nicht, dass andere Leuten ihr Leben kommentieren.

