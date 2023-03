Irrte Amanda Bynes vor Einweisung etwa länger durch Straßen?

Amanda Bynes' (36) Bekannte haben eine schreckliche Vermutung. Die Schauspielerin sorgte in den vergangenen Tagen mit ihrem Gesundheitszustand für jede Menge Schlagzeilen. So hatte man den Filmstar am Sonntagmorgen ohne Kleidung auf den Straßen von Los Angeles gesichtet. Wenig später ließ sich die "She's the Man"-Darstellerin selbst in eine Psychiatrie einweisen. Freunde von Amanda vermuten jetzt, dass sie bereits seit Tagen auf der Straße gelebt habe.

Nahestehende Personen der 36-Jährigen sagten gegenüber TMZ aus, dass sie davon ausgehen, die Schauspielerin seit mehreren Tagen durch die Straßen von Los Angeles geirrt sei. Doch wie kommen sie zu dieser Annahme? Amandas Auto sei am 15. März in Long Beach abgeschleppt worden – rund 64 Kilometer von ihrem Haus und 40 Kilometer von der Straße entfernt, in der man sie am Sonntag aufgefunden hatte. Die Bekannten des Filmstars gehen davon aus, dass Amanda seither von Long Beach aus getrampt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen sein muss.

Doch ob an der Vermutung etwas dran ist, ist bislang noch unklar. Amandas Ex-Verlobter Paul Michael hatte erst vor wenigen Tagen im Interview mit Page Six erzählt, dass die Schauspielerin ihre Medikamente abgesetzt habe. "Und sie nimmt immer noch keine Medikamente", hatte der einstige Partner der Schauspielerin betont.

Anzeige

Snorlax / MEGA Amanda Bynes in Los Angeles, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Amanda Bynes, Schauspielerin

Anzeige

ActionPress Paul Michael und Amanda Bynes im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de