Jasmin Tawils Vater beantragt Vormundschaft für seinen Enkel

Kann Jasmin Tawil (40) ihren Sohn Ocean bald wieder in die Arme schließen? Vor einigen Tagen war die ehemalige GZSZ-Darstellerin in Costa Rica verhaftet und anschließend in eine Frauenpsychiatrie gesteckt worden. Ihr Nachwuchs war daraufhin in ein Jugendheim gekommen. Mittlerweile ist Jasmin wieder auf freiem Fuß und sogar zurück in Deutschland – allerdings ohne ihren Nachwuchs. Nun hat ihr Vater Michael Weber jedoch die Vormundschaft für seinen Enkel beantragt, um ihn schnellstmöglich nach Hause zu holen. Alle Infos zu Michaels Vorhaben erhaltet ihr im Video.

