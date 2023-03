Nach Boris Beckers fieser Spitze: Ex Lilly Becker wehrt sich

Geht dieser Rosenkrieg in die nächste Runde? Zwar sind Boris (55) und Lilly Becker (46) schon seit 2018 offiziell getrennt – aber noch nicht geschieden. Ihr Verhältnis gilt als angespannt. Das beweist wohl nun auch diese Aktion des ehemaligen Tennis-Profis. Im Interview mit The Telegraph schoss er gegen seine Ex: "Es braucht intelligente Eltern, um einen Weg zu finden. Barbara ist sehr intelligent. Ich hoffe, dass ich mit [Lilly] den gleichen Punkt erreichen kann. Aber so weit sind wir noch nicht. Sie hat ihre Meinung, die nicht immer richtig oder rechtlich korrekt ist." Diesen Kommentar konnte Lilly nicht auf sich sitzen lassen.

