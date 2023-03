Boris Becker äußert fiesen Kommentar zu Ex-Frau Lilly Becker

Hält Boris Becker (55) seine Noch-Ehefrau Lilly Becker (46) für dumm? Bereits 2007 dateten sich der Tennis-Profi und das niederländische Model, bevor sie sich nach einer kurzen Beziehungspause im Jahr 2009 das Jawort gaben. 2010 kam ihr gemeinsamer Sohn Amadeus auf die Welt – acht Jahre später trennte sich das Paar dann. Obwohl sie sich immer noch nicht haben scheiden lassen, sind sie sich in der Erziehung ihres Kindes wohl nicht ganz einig. Boris schoss jetzt öffentlich gegen Lilly.

"Es braucht intelligente Eltern, um einen Weg zu finden. Barbara (56) ist sehr intelligent", äußerte sich der Rotschopf am Sonntag in dem UK-Magazin The Telegraph zu seiner ersten Frau Barbara Becker. Zu Lilly fielen ihm danach jedoch nur folgende Worte ein: "Ich hoffe, dass ich mit [Lilly] den gleichen Punkt erreichen kann. Aber so weit sind wir noch nicht. Sie hat ihre Meinung, die nicht immer richtig oder rechtlich korrekt ist." Und diese Behauptung kommt, obwohl die 46-Jährige und der 55-Jährige inzwischen wohl nicht mal mehr miteinander reden.

Doch Lilly lässt das nicht einfach so stehen. Gegenüber der Bild-Zeitung erwiderte sie: "Boris hält sich scheinbar für intelligenter als alle um ihn herum. Darum freue ich mich schon darauf, dass er bald seinen Verpflichtungen für seinen Sohn nachkommt." Er soll seit etwa zehn Monaten keinen Unterhalt für seinen Sohn bezahlen.

Getty Images Boris Becker bei der Premiere von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

Getty Images Boris Becker im April 2018

Getty Images Lilly Becker, November 2016

