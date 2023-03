Prinz William spielt Tischtennis mit ukrainischen Kindern

Prinz William (40) beweist mal wieder, was für ein großes Herz er doch hat! Als zukünftiger König von England absolviert der Royal seit vielen Jahren einen Termin nach dem anderen. Zuletzt sah man ihn mit seiner Frau Prinzessin Kate (41) am jährlichen Gottesdienst zum Commonwealth Day. Jetzt machte William einen Überraschungsbesuch in Polen, wo er in einer Flüchtlingsunterkunft mit den Kids Tischtennis spielte.

Der dreifache Vater traf ohne Vorankündigung in der polnischen Hauptstadt Warschau ein, wo er unter anderem eine Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge besuchte. Bei seiner Stippvisite sprach der 40-Jährige mit den Mitarbeitern des Unterbringungszentrums und nahm sich dabei auch viel Zeit für die kleinen Bewohner. William war sich nicht zu schade für ein wenig Spaß und lieferte sich mit den Kindern ein lockeres Tischtennisspiel.

William und Kate sind bekanntermaßen begeisterte Sportfans und auch gerne selbst aktiv. Anfang Februar besuchten die zwei ein Gemeinschaftszentrum in Falmouth, wo das Paar kurzerhand in einem Tischtennismatch gegeneinander antrat.

Anzeige

Getty Images Prinz William im Unterbringungszentrum in Polen

Anzeige

Getty Images Prinz William im Unterbringungszentrum in Polen

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Gemeinschaftszentrum in Falmouth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de