"Prominent getrennt": Sandra wollte Juliano eins reinwürgen

Bei Prominent getrennt fliegen die Fetzen! In der Show treten mehrere Ex-Paare gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Um sich vor dem Auszug aus der Villa zu schützen, treten die Paare in verschiedenen Challenges an. Während eines Spiels war Juliano Fernandez völlig ausgetickt. Am Ende hatten er und Sandra Janina (23) den Wettkampf jedoch trotzdem für sich entscheiden können. Über den Sieg freute Sandra sich sogar doppelt, berichtete sie gegenüber Promiflash!

"Das Spiel zu gewinnen war natürlich super für uns, gerade weil sich Stefanie und Silva (43) einfach so sicher gefühlt haben", erklärte Sandra im Interview mit Promiflash. "Außerdem konnte ich mit dem Sieg Juliano auch eins reinwürgen, weil der ja meinte, ich paddel kacke", plauderte die Schönheit schadenfroh aus.

Dabei bezog sich Sandra auf Julianos Ausraster während der Prüfung. Dort hatten die Kandidaten durch einen großen Teich paddeln und verschiedene Fragen beantworten müssen. Juliano war der Meinung gewesen, Sandra habe sich nicht genug Mühe gegeben und war aus dem Motzen gar nicht mehr rausgekommen. "Ich verstehe nicht, warum du dich so anstellst und so dumm bist", schrie er sie an.

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Realitystar

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

Anzeige

RTL Juliano Fernandez bei "Prominent getrennt" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de