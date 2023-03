Alles für den Sieg: "Prominent getrennt"-Juliano rastet aus

Der Konkurrenzkampf bei Prominent getrennt wird immer heftiger! In der Show müssen die Ex-Paare gemeinsam gegen die anderen Teams antreten – dabei müssen die Kandidaten sich teilweise extrem anstrengenden Herausforderungen stellen. Ein Paar flog aber schon raus: Jenefer Riili und Matthias Höhn (27) mussten die Villa zuerst verlassen. Um dem gleichen Schicksal durch einen Challenge-Sieg zu entgehen, überspannte Juliano Fernandez den Bogen womöglich ein wenig.

Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Sandra Janina (23) trat der Muskelmann zur Prüfung an. Dabei stellte die Blondine sich offenbar nicht gut genug an – zumindest Julianos Meinung nach. Darum kam der Reality-TV-Star aus dem Pöbeln gar nicht mehr heraus und schrie seine Teampartnerin am laufenden Band an. "Ich verstehe nicht, warum du dich so anstellst und so dumm bist", regte er sich auf.

Offenbar scheint der scharfe Umgangston auch in der Beziehung der beiden Influencer ein Problem gewesen zu sein. "Es ist einfach wie bei uns in der Beziehung, wenn wir so miteinander reden", stellte Juliano nachträglich im Interview fest.

