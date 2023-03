Rob Kardashian will nur das Beste für seine Schwester Khloé!

Er ist für sie da! Obwohl die Fans Robert Kardashian (36) kaum zu Gesicht bekommen, machen seine Schwestern immer wieder klar, wie sehr sie ihren Bruder lieben. Vor allem Khloé (38) betonte in der Vergangenheit oft, wie nah sie dem Ex von Blac Chyna (34) stehe. Die zweifache Mutter musste in den vergangenen Jahren viel mit ihrem Ex Tristan Thompson (32) durchmachen. Auf Robs Unterstützung kann Khloé aber immer zählen!

Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly berichtet, wünscht sich der 36-Jährige nur das Beste für seine Schwester. "Er will nur, dass Khloé glücklich ist", verrät der Insider. Rob sei zwar nicht unbedingt mit den Entscheidungen, die Tristan in der Vergangenheit getroffen habe, einverstanden – er zähle ihn aber trotz allem zur Familie. "Er weiß, dass Khloé auf sich selbst aufpassen kann und überlässt es ihr, diese Situation zu meistern. Alles, was er vorhat, ist, sie zu unterstützen", erzählt der Informant weiter.

"Es ist einer meiner liebsten Tage, denn es ist der Geburtstag einer meiner liebsten Menschen! Mein kleiner Bobby Boy", betitelte Khloé vor wenigen Wochen ihren emotionalen Beitrag auf Instagram. Zu dem langen Text teilte die zweifache Mama diverse Schnappschüsse: Sowohl aus der Kindheit und Jugend der beiden als auch eine Aufnahme, die sehr viel aktueller erscheint.

Anzeige

MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian im Januar 2019 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Rob Kardashian und Malika Haqq

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Robert Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de