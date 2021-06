Das nennt man wohl Geschwisterliebe! Schon in der Reality-Show Keeping up with the Kardashians wurde deutlich, welche der berühmten Familienmitglieder eine besondere Beziehung zueinander haben: so etwa Khloé (37) und Robert Kardashian (34). Letzterer schien sich seiner älteren Schwester stets anvertrauen zu können. Ihre immer noch starke Bindung zueinander veranschaulichte die Beauty nun im Netz: Denn Khloé teilte ein Selfie mit ihrem Bruder Rob!

Das Pic auf Instagram betitelte die 37-Jährige ganz schlicht mit einem Wort, welches jedoch eine tiefe Bedeutung trägt: "Seelenverwandte", schrieb Khloé unter den Schnappschuss mit Rob. Auch die jüngste im Bunde Kylie Jenner (23) posiert mit den beiden für die Kamera. Die Fans sind total aus dem Häuschen wegen des Beitrags. Denn das Gesicht des 34-Jährigen war schon lange nicht mehr auf Social Media zu sehen.

Im Gegensatz zu seinen Schwestern zog sich Rob nämlich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Grund dafür soll damals seine Gesundheit gewesen sein. So hatte der TV-Star beispielsweise mit starken Gewichtsschwankungen zu kämpfen. Während seiner Diät abseits der Kameras soll ihn vor allem Khloé sehr unterstützt haben – wie ein Insider verriet.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Rob Kardashian und Malika Haqq

Greg Doherty/Getty Images Rob Kardashian, 2016

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

