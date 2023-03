Scott Disick ist bei dritter "The Kardashians"-Staffel dabei

Alle Fans des Kardashian-Jenner-Clans aufgepasst! Im vergangenen Jahr hatte die Reality-TV-Familie ein neues Kapitel eingeläutet: 20 Staffeln lang hatten Kris Jenner (67) und Co. in ihrer gefeierten Show Keeping up with the Kardashians private Einblicke gewährt. Seit 2022 tun sie das nun in ihrem brandneuen Reality-Format The Kardashians. Scott Disick (39) war nach der Trennung von Kourtney Kardashian (43) auch dabei. In der neuen Staffel ist Lord Disick ebenfalls mit von der Partie!

Daily Mail bestätigte bereits vor einigen Tagen, dass Scott auch in der dritten Staffel von "The Kardashians" mitwirken wird. Der 39-Jährige bekam bereits in den ersten zwei Staffeln Sendezeit, was die Fans sehr freute. Wann genau die neuen Folgen für die Liebhaber von Kris, Kourtney, Kim (42), Khloé (38), Kendall (27) und Kylie (25) abrufbar sind, ist aktuell noch nicht bekannt.

Der Starttermin für die dritte Staffel lässt zwar noch auf sich warten. In den vergangenen Monaten hatten die Kardashian-Jenner-Mädels aber angeteasert, dass die Dreharbeiten bereits im vollen Gange seien. Zudem hatte Kim ihre Fans via Twitter gefragt, was die Zuschauer in der Fortsetzung gerne sehen würden.

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian im August 2014

Anzeige

Instagram / khloekardashian Kris Jenner mit ihren Töchtern Kendall, Khloé , Kim, Kourtney und Kylie im März 2018

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de