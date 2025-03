Kim Kardashians Drogenkauf trieb sie zu Gefängnisreformen an

Kim Kardashian (44) besucht in der aktuellen Episode der Reality-Show The Kardashians gemeinsam mit ihrer Schwester Kendall Jenner (29), Scott Disick (41) und Olivia Pierson ein Programm im kalifornischen Sacramento, in dem junge inhaftierte Männer durch Feuerwehrarbeit ihre Straftaten tilgen können. Dabei teilt Kim eine überraschende Anekdote aus ihrer Jugend, die ihre heutige Leidenschaft für Gefängnisreformen geprägt habe. Sie erinnert sich, dass sie als Teenagerin für eine Freundin Ecstasy abholen sollte. "Ich dachte damals: Was, wenn etwas schiefgegangen wäre? In meinem Fall hätte mein Vater mir helfen können, aber diese Menschen haben das nicht", erklärt sie ehrlich. Ihr Erlebnis und die Geschichten der Inhaftierten hätten sie dazu motiviert, aktiv gegen Missstände im Justizsystem kämpfen zu wollen.

Mit ihrer offenen Art lockert Kim die angespannte Stimmung bei dem Treffen etwas auf, sorgt aber auch für einige überraschte Reaktionen. Kendall erzählt später im Interview, dass sich selbst ein anwesender Beamter peinlich berührt die Hände vors Gesicht gehalten habe. Für Kim ist der Besuch mehr als nur ein TV-Auftritt. "Jedes Mal, wenn ich solche Orte besuche, spüre ich die Energie meines Vaters, der uns schon früh beibrachte, anderen zu helfen", sagt sie nachdenklich. Ihre Begeisterung für das Thema begann mit Robert Kardashian Sr. (✝59), der sie bereits als Kind zu wohltätigen Einsätzen mitgenommen habe. Heute setze sie sich intensiv für Reformen ein und verfolge gleichzeitig ihr Ziel, das Jurastudium abzuschließen, um noch mehr Einfluss nehmen zu können.

Kims bewegte Vergangenheit ist immer wieder Thema in der Öffentlichkeit. Sie sprach bereits offen über frühere Erlebnisse, wie ihre Eheschließung unter dem Einfluss von Ecstasy oder die spontane Hochzeit mit Damon Thomas. Diese Jugendfehler und impulsiven Entscheidungen stehen im Kontrast zu der fokussierten und ambitionierten Unternehmerin, die Kim heute ist. Ihr Engagement für Gefängnisreformen zeigt nicht nur, wie ernst sie den Wunsch nach Verbesserung des Systems nimmt, sondern auch, wie eigene Erfahrungen sie geprägt haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im November 2024

Anzeige Anzeige