Splitterfasernackt: Halle Berry teilt heiße Dusch-Selfies!

Halle Berry (56) lässt die Hüllen fallen! Die Schauspielerin zählt zu den berühmtesten Frauen in Hollywood und feierte in ihrer mehr als 30 Jahre langen Karriere schon so einige Erfolge. Vor rund zwanzig Jahren begeisterte sie in "James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag" als sexy Bondgirl ein Millionenpublikum. Aber auch heute hat es die Beauty noch drauf – das beweist Halle jetzt mit hotten Fotos frisch aus der Dusche!

Rund 8,2 Millionen Instagram-Fans können die heißen Aufnahmen der 56-Jährigen bestaunen, auf denen sie nicht viel der Fantasie überlasst. Komplett nackt posiert die "Catwoman"-Schauspielerin im vom Wasserdampf vernebelten Badezimmer. "Mittwochs-Selbstliebe", schreibt Halle stolz unter die sexy Schnappschüsse, auf denen sie ganz kokett in die Kamera grinst, während sie ihre Brüste mit dem Arm verdeckt.

Auch ihrem Liebsten Van Hunt (53) dürften die Pics aus dem Badezimmer gefallen – mit ihm teilte die Film-Schönheit auch schon das ein oder andere hotte Bild. Auf einem ihrer Pärchen-Fotos knutschen die beiden Turteltauben ganz verliebt, wobei Halle nur ein knappes Shirt und ein Bikini-Höschen trägt. "Wir praktizieren diese Sache, die man 'Worauf wir auch immer Bock haben' nennt", schrieb sie unter den Social-Media-Post.

Getty Images Schauspielerin Halle Berry im Januar 2022

Instagram / halleberry Halle Berry im März 2023

Instagram / halleberry Halle Berry und Van Hunt im Frühjahr 2021

