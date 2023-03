Anna bei "Let's Dance": Wie findet es Mama Angela Ermakova?

Angela Ermakova ist von ihrer Tochter total begeistert! Anna Ermakova (23), die Tochter der gebürtigen Russin, liefert momentan bei Let's Dance Woche für Woche ab. Während viele Fans die Rothaarige live im "Let's Dance"-Studio anfeuern, unterstützt ihre Familie sie von zu Hause aus. Doch jetzt wird auch ihre Mutter Angela live vor Ort sein. Vor der großen Show am Freitagabend verriet sie, wie stolz sie auf ihre Tochter ist!

"Ich habe manchmal Tränen in den Augen. Ich bin natürlich so emotional, weil ich ihre Mutter bin, aber ich glaube, die anderen Zuschauer berührt es genauso", wurde Angela im RTL-Interview ganz emotional, als es um Anna ging. Sie sei "extrem stolz" auf ihr Kind. Es sei wie die Story von Cinderella. Anna könne jetzt ihre ganz eigene Geschichte auf der Bühne erzählen, meinte die 55-Jährige.

Auch Anna weiß: "Let's Dance" ist eine öffentliche Reifeprüfung für sie. "Ich wusste ja nicht, wie jeder reagieren würde. Ich bin so überwältigt von den positiven Nachrichten und Kommentaren", ließ Anna die letzten Wochen Revue passieren. Dass ihre Mama am Freitag im Publikum sitzen werde, freut die 23-Jährige sehr. Sie werde an ihre Mutter denken und drauf achten, dass es ihr gut gehe, meinte Anna.

