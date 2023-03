Valentin Lusin: Darum ist Anna bei "Let's Dance" so gut

Valentin Lusin (36) holt das Beste aus Anna Ermakova (22) heraus! In der aktuellen Staffel von Let's Dance tanzt der Profitänzer mit der Tochter von Boris Becker (55). Das Model sorgte für eine echte Überraschung: Woche für Woche gehören die beiden zu denjenigen, die die meisten Punkte für ihre Performances abräumen. Das Finale scheint in greifbarer Nähe zu sein. Doch warum ist Anna so eine gute Tänzerin? Valentin verriet, dass sie genau richtig an die Sache herangehe!

"Ich bin total dankbar, dass ich mit Anna zusammenarbeiten darf. Das Allerwichtigste, was sie hat, ist die richtige Einstellung", gab Valentin im Interview mit Promiflash preis. Die gebürtige Britin liebe das tanzen und komme immer gut gelaunt zum Training. Natürlich bringe Anna auch viel Talent mit, aber hinter ihren Performances stecke harte Arbeit. Denn Valentin will das Maximum aus seiner Tanzpartnerin herausholen. "Ich bin sehr froh, dass ich als Trainer schwierige Choreografien gestalten kann und dass ich mich künstlerisch ausleben kann mit ihr", erklärt der Mann von Renata Lusin (35) zufrieden.

Doch wie findet es Anna eigentlich, dass Valentin so viel von ihr verlangt? "Es ist gut, dass er mich herausfordert und mich pusht. Mir macht das Training total viel Spaß, ich liebe es, zu tanzen. Es ist für mich einfach perfekt", schwärmte die rothaarige Beauty. Die 22-Jährige müsse dennoch ihre große Aufregung unter Kontrolle halten. "Valentin hat mir den allerbesten Ratschlag in der ersten Woche gegeben: 'Kill the Nerves with Power' [deutsch: 'Beruhige deine Nerven mit Kraft']. Daran denke ich jedes Mal, das hilft mir enorm. Das ist es, woher diese Energie bei mir kommt", erzählte Anna gegenüber Promiflash.

