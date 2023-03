Kevin Hart gratuliert Tochter zum 18. mit Throwback-Foto!

Kevin Hart (43) zeigt sich von seiner weichen Seite. Der Comedian ist stolzer Vater von vier Kindern. Aus der Ehe mit Torrei Hart (45) stammen Heaven (18) und Hendrix Hart (15). Zusammen mit seiner Frau Eniko Hart (38) bekam er dann schließlich Kenzo Hart (5) – und im Jahr 2020 folgte Nesthäkchen Kaori Mai. 2021 deutete er an, dass seine Familienplanung abgeschlossen ist. Bei einem neuen Kind wäre der Altersunterschied zu den Geschwistern auch ziemlich groß: Kevins älteste Tochter feierte nämlich ihren 18. Geburtstag!

Via Instagram widmete der US-Amerikaner seiner großen Prinzessin einen Beitrag. Zu einem Throwback-Foto von Heaven schrieb Kevin: "Und einfach so ist mein kleines Mädchen 18! Wow, wo ist die Zeit geblieben?" Weiter betonte der Papa: "Ich bin so stolz auf dich und so glücklich zu sehen, in was für eine wundervolle Frau du dich verwandelst. Ich liebe dich."

Auch Mama Torrei meldete sich natürlich zum 18. ihrer Tochter. Via Instagram postete sie ein süßes Foto mit dem Geburtstagskind und schrieb dazu: "Ich habe jetzt eine 18-Jährige! Wo zum Teufel ist die Zeit geblieben? Heaven, du bist mein Lieblingsmädchen. Klug, witzig, ehrgeizig, kreativ, wunderschön... Ich könnte noch viel mehr darüber sagen, wie gesegnet ich bin, deine Mutter zu sein." Abschließend schwärmte sie: "Ich liebe dich, alles Gute zum Geburtstag, mein wunderschöner Engel."

