Kuss mit Timon Krause? "Let's Dance"-Ekaterina klärt auf

Wie nahe sind sich Ekaterina Leonova (35) und Timon Krause (28) wirklich gekommen? Die Tanzchoreografie, die die Profitänzerin und der Mentalist am vergangenen Freitag bei Let's Dance aufs Parkett legten, sorgte für jede Menge Gesprächsstoff. Zum einen sah es so aus, als hätten die beiden sich am Ende des Tanzes geküsst. Zum anderen soll Ekats Verlobter aufgrund des sinnlichen Tanzes eifersüchtig auf Timon gewesen sein. Jetzt äußerten sich Ekat und Timon erstmals zu dem vermeintlichen Kuss!

"Wir haben uns nicht geküsst, natürlich nicht", klärte Timon im Interview mit RTL auf. Auch Ekat kann über die wilden Spekulationen nur lachen. "Man macht Choreos, die besonders sind, man will keine langweiligen Sachen machen. Manchmal muss man Sachen mit einbinden, bei denen ein Kopfkino entsteht", erklärte die gebürtige Russin. Es gehe vor allem darum, die Zuschauer mit einer Tanzgeschichte zu berühren und nicht darum, Spekulationen anzuheizen.

Die Message des Tanzes ist aber offenbar nicht bei allen Zuschauern gut angekommen. Hinter den Kulissen soll es laut Bild zwischen Ekat und ihrem angeblichen Verlobten Hasan Kivran gekracht haben. "Er ist sehr traditionell, kann schnell eifersüchtig werden", erklärte ein Kumpel des Unternehmers.

