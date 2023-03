Nach "Let's Dance"-Kuss-Eklat: Ekats Verlobter außer sich!

Bei ihnen hängt wohl der Haussegen schief! Ekaterina Leonova (35) tritt in der diesjährigen Staffel von Let's Dance gemeinsam mit Mentalist Timon Krause (28) an. In der vergangenen Show präsentierten die beiden eine innige Rumba zu "Do You Really Want to Hurt Me?" Dabei wurde es ganz schön heiß – am Schluss wurde sogar gemunkelt, Timon und Ekaterina hätten sich geküsst. Hasan Kivran, der Verlobte der Tänzerin, soll vor Eifersucht völlig ausgeflippt sein. Angeblich drohte Hasan Ekat sogar!

Laut Bild habe der Unternehmer sauer bei Ekat angerufen und geflucht und geschimpft haben. Er soll auch verlangt haben, dass sie sofort nach München kommt – was sie wohl auch tat. Ekaterina wurde nämlich nicht bei der üblichen Aftershow-Party gesehen. Außerdem soll Hasan sogar die gemeinsame Familienplanung infrage gestellt haben.

Schon vor Ekaterinas diesjähriger Teilnahme an dem Tanzformat soll der Millionär sich gewünscht haben, dass sie sich nicht mehr an der Show beteiligt. Ein Freund berichtete wohl auch, Hasan habe ein Problem damit, dass Ekaterina in knappen Outfits vor Millionen Zuschauern tanzt. "Er ist sehr traditionell, kann schnell eifersüchtig werden", erklärte Hasans Kumpel.

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause, "Let's Dance" 2023

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance", 2023

Simon Pfaff Ekaterina Leonova mit Timon Krause bei "Let's Dance"

