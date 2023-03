Liebesnews von Rosalía: Die Sängerin bestätigt Verlobung!

Es sind schöne Neuigkeiten von Rosalía (30)! Die spanische Sängerin landet mit ihren Songs stets in den Charts. Vor allem aber ihr Hit "Yo x Ti, Tu x Mi" ging durch die Decke. Derzeit ist sie viel auf Festivals unterwegs und gibt fleißig Konzerte – ihre Releases leiden darunter aber nicht. Zuletzt kam ihr Track namens "Beso" raus, den sie gemeinsam mit ihrem Freund Rauw Alejandro (30) aufgenommen hatte. Jetzt veröffentlicht die Beauty das Musikvideo dazu und teilt darin mit: Rosalía und ihr Partner haben sich verlobt!

In dem Video, welches unter anderem auch auf YouTube verfügbar ist, sind viele niedliche Momente des Paares zu sehen. So sieht man sie gemeinsam im Tonstudio oder beim Bereisen der Welt. Zum Ende des Clips wird es aber noch mal richtig emotional: Rosalía zeigt mit Tränen in den Augen ihren Ring am Finger und bestätigt somit die Verlobung mit Rauw Alejandro! Zum Schluss küssen sich die Turteltauben.

In dem Song verdeutlichen die Musiker ihre tiefen Gefühle füreinander ein Mal mehr. "Das beste, was ich habe, ist die Liebe, die du mir gibst", singen Rosalía und ihr Liebster. Seit 2019 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben.

Getty Images Rosalia und Rauw Alejandro bei den Latin Grammy Awards 2022

Getty Images Rosalía bei den Latin Grammy Awards 2022

Getty Images Rosalia und Rauw Alejandro im Jahr 2022

