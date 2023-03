"Mein Leben": Pietro Lombardi macht Laura Liebeserklärung!

Pietro Lombardi (30) verleiht seinen großen Gefühlen Ausdruck! Der Sänger ist seit wenigen Monaten zweifacher Vater: Seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) brachte Anfang des Jahres ihr erstes gemeinsames Baby auf die Welt, Leano Romeo. Mit seiner Ex Sarah Engels (30) hat der Musiker bereits Sohnemann Alessio Lombardi (7). Seine kleine Familie bedeutet dem DSDS-Juroren alles – das machte Pietro nun mit einer besonderen Liebeserklärung an seine Laura deutlich!

In seiner Instagram-Story widmete der "Cinderella"-Interpret seiner Ehefrau in spe große Worte. "Mein Leben, meine Familie, mein Zuhause. Ich werde dich für immer festhalten, dich beschützen, für dich da sein. Du hast mein Leben zu einem besseren gemacht", schwärmte Pietro emotional. Laura sei außerdem die beste Mama für Sohnemann Leano. "Er kann so stolz auf seine Mama sein und ich bin es auch", fügte er hinzu.

Dass Pietro sich immer auf seine Laura verlassen kann, merkte er erst vor Kurzem. Als der 30-Jährige und sein Sohn Alessio krank wurden, kümmerte sie sich liebevoll um die beiden: "Laura unterstützt uns, wo sie kann. Wenn wir oben sind, kocht sie für uns und besorgt Sachen, und sobald sie fertig ist, geht sie wieder hoch mit Leano", erzählte der Capträger.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi, Alessio Lombardi, Leano Romeo Lombardi und Laura Maria Rypa im Februar 2023

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Baby Leano

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de